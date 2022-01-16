現代人普遍比較晚婚，導致不少父母都相當擔心，進而出現許多催婚手段。古代同樣存在催婚，而且手段更加恐怖，除了父母以外，就連政府也「主動出擊」，制定各種政策，讓「剩男」、「剩女」們都能盡早組成家庭，若是遲遲不結婚還隱瞞事實的話，最嚴重可能害父母被處死。

綜合陸媒報導，在周朝就已經有負責男女婚事的「官媒」，稱之為「媒氏」，主要負責記錄全國男女的姓名和出生時間，並且在每年仲春都會下令適婚男女見面，若有人違反適婚年齡或其他規定，就會受到媒氏處分。

而漢朝規定，超過15歲的單身女子，必須繳交每年150錢的「單身稅」直到結婚，後來漢惠帝還提高稅額，變成每年需繳600錢；西晉武帝司馬炎則制定「制女年十七父母不嫁者，使長吏配之」，也就是女子到17歲還沒有結婚，政府就會插手介入，主動塞一個「丈夫」給她。

到了唐朝，唐太宗更頒布《令有司勸勉民閑嫁娶詔》，裡面寫道：「男年二十，女年十五以上，及妻喪達制之後，孀居服紀已除，並須申以媒媾，命其好合」，意指男子20歲、女子15歲以上，以及配偶過世、服喪期滿的人，就必須趕快幫他們作媒，讓這些人得以結婚生子，此外還明載，若是到了歲數卻遲遲未婚，將會影響地方官員的仕途，反之就能升官。

除了上述這些催婚手段以外，有些朝代甚至直接將「不婚」視作犯罪，像是岳王勾踐就曾下令：「女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不取（娶），其父母有罪」；《宋書‧周朗傳》也記載：「女子十五不嫁，家人坐之」，表示女子15歲還不嫁人，家人就會連帶受到懲罰；而最殘忍的莫過於北齊皇帝高偉，《北史‧齊本紀下》明載：「括雜戶女，年二十已下十四已上未嫁，悉集省。隱匿者，家長處死刑」，如果父母隱瞞子女不婚的事實，就會被處以死刑。