大陸「萬里長城」歷史悠久，一直是世界聞名的標誌性古建築，堪稱建築史上的奇蹟，但卻少有人聽過「地下長城」，甚至一度被視為軍事機密，史料中亦無記載，很長一段時間幾乎沒人知道它的存在。

根據《陸網》報導，這座四通八達的地下通道，是東漢末年，曹操基於軍事需要所修築的地下軍事戰道，因最初用於運送士兵，故稱「運兵道」。唐宋時期仍作為軍事戰道使用，有多次修葺的紀錄。

直到南宋嘉熙4年（1240年），黃河氾濫成災，亳州城被淹，運兵道也充塞著淤泥，自此深埋地下700餘年未被發現。直到民國27年（1938年），抗日戰爭全面爆發，亳州百姓在修建防空洞儲備物資時，才在機緣巧合之下挖出了這條通道，讓整座「地下長城」得以重見天日。

曹操運兵道包括譙望樓和古地道兩個部分，以一點為中心，呈發射狀向四周散開，總長相加起來，足足有八千多公尺，是大陸現存最古老、規模最大、保存最完整的地下大型軍事設施。

整座地道有單行道、平行雙道、上下兩層道三種形式，內部蜿蜒交錯，看似沒有盡頭，結構精妙絕倫；無論是照明、通風或是陷阱設置，布局更是精細無比，設施十分齊全，可以有效達到防禦作用。

據悉曹操曾不止一次透過地下運兵道，將眾多士兵偷偷運輸到戰場之上，把敵軍打得措手不及，達到出奇制勝的目的。此外，曹操還將地道充作自己的小金庫，私下囤了不少金銀財寶和糧草。