南太平洋島國「東加王國」的海底火山，經歷了14、15日兩度強烈噴發後，大量的火山灰及氣體在天空中炸出蕈狀雲，不僅引發海嘯及芮氏規模7.4強震，就連「洪加湯加—洪加哈派」島（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）也被炸沉一大塊，幾乎從地球上消失。

綜合外媒報導，「洪加湯加－洪加哈派」是一座火山島，位於東加王國的主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）以北約65公里處，2014年底因火山噴發而生成，當時專家們認為，因為地質太過脆弱，可能只會存在數個月後便消失，不料卻穩定下來，直至今年1月，成為150年來第3座生存數月以上的火山島，更被NASA拿來作為研究火星地貌的參考基地。

不過根據歐洲太空總署（ESA）發射衛星「哨兵-1號」（Sentinel-1）觀測顯示，「洪加湯加－洪加哈派」島在今年1月3日時仍然清晰可見完整的島嶼面貌，不料經過火山爆發後，15日的衛星畫面可明顯看出，一半以上的島嶼面積幾乎被炸沉了，小島幾乎從地球上消失，顯見當時火山爆發的威力有多麼猛烈。