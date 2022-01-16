在不少古裝劇中，皇宮中的宮女和太監因為地位低下，被主子視如草芥，隨意打罵、殺害，但清代宮女就不一樣了，不僅地位比太監高，就連出嫁，皇帝還要送上一筆嫁妝，背後原因出乎眾人意料之外。

根據《陸網》報導，固倫和孝公主的生母惇妃，因為恃寵而驕，經常為了一點小事，動輒打罵宮女出氣，有次竟然將一名宮女活活打死，乾隆得知後大怒，原本打算狠狠處置惇妃，但一想到固倫和孝公主的前途，只好手下留情，將惇妃革去妃位，降級為嬪。

在前朝，堂堂妃子因為宮女被貶為嬪位，是根本不可能發生的事，但是清宮的宮女制度與前朝不同，原因在於，這些宮女必須是純正的滿八旗子弟出生。所謂的滿八旗子弟，指的就是最初跟著努爾哈赤打天下的建州女真諸部的後人，清朝建立後論功行賞，建州女真諸部最普通的百姓，都擁有高於漢人的特權身份「旗人」。

因此清代規定，對於宮女只能打、不能罵，畢竟宮女的祖宗，可能跟當今皇帝多少都有點沾親帶故，一旦罵到皇帝頭上就是大不敬，不僅會丟了小命，還會株連家人。即便是處罰，也不能將宮女打傷殘，否則不光是動刑的人要受到懲罰，就連皇家也要賠上一筆錢。

正因為旗人的身分，清代宮女遠比前朝宮女的地位還要來得高，加上太監多半都是漢人，所以清代宮女自然比太監地位高。此外，由於清代沒有禁止皇帝隨意臨幸宮女，所以一旦宮女被皇帝寵幸，便能得到晉封；即使沒被寵幸，到了一定年紀也會讓她們出宮嫁人，並且皇家還會送上一份豐厚的賞賜，作為陪嫁禮品，可說相當風光。