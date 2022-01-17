泰國一名刺青師近日在網路上爆紅，因為他娶了8名妻子，大享齊人之福，一家人還上電視節目分享如何「管理後宮」、維持家計與房事，這名刺青師認為，對待每位妻子都一定要公平和誠實，才能讓對方心甘情願且死心塌地跟著你。

納塔蓬透露自己雖然花心，但絕不會同時和多名妻子發生關係。(影片來源/YouTube/AMARINTV)

根據《泰國頭條新聞》報導，33歲刺青師納塔蓬透露，他和大老婆在婚禮上相識，之後開始交往並結為夫妻，而第2到第7任妻子分別是在市場、醫院、社交平台以及寺廟中認識，第8任妻子則是納塔蓬帶著其中4名妻子到芭達雅旅遊時認識的。

大老婆表示，當初聽到納塔蓬和自己說「有了新的女人」時，她並沒有生氣或吃醋，而是詢問他和對方相處的狀況，以及對方的家人同意這件事嗎？擔心丈夫會遇到困難，所幸「妹妹們」進門後，大家都很自然且融洽地相處在一起。

關於房事如何安排？納塔蓬稱，目前大老婆和孩子們睡在一起，其餘則是2人睡一間，平常自己會按照順序、輪流「臨幸」妻子，如果有人身體狀況不方便就會跳過，每個人也都能互相理解，雖然以前出去玩時，曾有大家睡在同一個房間的經驗，但納塔蓬強調，絕對不會進行「多人運動」。

另外納塔蓬還說，有不少人認為，自己娶這麼多老婆一定很有錢，不過事實並非如此，雖然水電費、孩子的開銷他會負責，但每位妻子都要擔起賺錢的責任；他也坦言要管理這個大家庭並不容易，「如果沒有這個能力還是不要輕易嘗試了」。