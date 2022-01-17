南太平洋島國「東加王國」附近的海底火山，在14、15日連續噴發，並造成嚴重的海嘯災情，許多太平洋地區國家紛紛發布警報，其中日本也受到影響。日本一名網友在火山爆發當天，自己算出了海嘯可能抵達的時間，沒想到結果和實際情況非常接近，引發網友熱議。

這名網友「@CaScBaRa」在15日晚間23點54分發文，試圖以數學公式推測海嘯可能抵達日本的時間，從照片中可以看到，他利用重力加速度「9.8 m/s^2」、太平洋的平均水深「4000m」，以及東加王國與日本的距離「8000km」等數值套入公式計算，推算出海嘯將可能在16日凌晨0點16分時抵達日本。

推文公開6分鐘後，日本氣象廳便發布海嘯警報，最後海嘯實際在15日晚間23點55分抵達鹿兒島，16日凌晨1點23分抵達和歌山。不管是氣象廳警報，還是海嘯實際的抵達時間，都與推主估算出來的結果非常相近，神準的「預言」瞬間在網路上引發討論。

對此網友們都相當佩服推主，紛紛留言：「會算這個也太厲害了吧…」、「算式意外的簡單耶？」、「我應該認真學數學了…」、「世界上真的有天才！」；不過推主也說明，自己的計算方式其實有點問題，因為根據氣象廳公告，這次似乎和一般的海嘯產生機制不同，而是與海底火山噴發所造成的「潮位波動」有關，但他仍對這種未知的情況感到非常興奮。