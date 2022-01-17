公務員是許多人嚮往的「鐵飯碗」，就連古人也不例外，大多數人拚命讀書就是為了考取官職，期待自己能夠光宗耀祖，帶家人一起過上好日子。其中以宋朝的公務員待遇最佳，不但一年有120多天的假期，領的薪水也比其他朝代還要高出許多，讓人看了羨慕不已。

根據《梨視頻》報導，宋朝為了阻止官員貪污收賄，因此採取高薪養廉政策，據河北大學宋史研究中心所述，宋朝官員的俸祿構成比較複雜，主要分為「請受」和「添給」兩大類，請受包含料錢、衣賜、祿粟，添給則包含衣糧、薪炭、鹽、馬料、紙、茶酒、廚料等，種類相當豐富，體現了統治者對士大夫的優待，外任官員還享有職田，能透過收租獲得收入。

不僅如此，宋朝官員還有一些變相俸祿，像是發券補充旅途中食宿所需，地方州郡長還給予公使錢，作為日常辦公和招待經費，一年高的可達1萬貫，低的也至少有數百貫；再者，當官還可以獲得額外錢物賞賜，比如南宋官員王綸曾替宋高宗書寫《嬪妃進位制書》，頗得皇帝歡心，因此受賜萬貫；而官員家庭的賦稅、徭役減免，也成為官員的變相俸祿收入。

兩宋時期，各級行政官員的俸祿隨著物價上漲而多次增加，到了南宋中後期，俸祿數額已經是北宋的7、8倍，官員俸祿在宋朝一年的財政支出就占了12%，成為宋朝政府的龐大負擔，然而宋朝為了解決這項問題，大多數時候都只裁員而不減薪。

除此之外，宋朝的假日天數也是各個朝代中數一數二多的，春節、寒食節、冬至等日子會各放7天假，中元、夏至、臘月等則各放3天，再加上其他節日也都是逢節就休，因此宋朝一年共有120多天的假期，等於3分之1的日子都不用上班，就可以拿到種類繁多且高額的俸祿。