古代封建社會，不少帝王會頒布多項嚴刑峻法，讓人心生恐懼，達到殺一儆百的效果。但即便如此，也有一些比較「人性化」的特殊制度，讓現代人意想不到，像是執行死刑多半選在特定的季節，以及男性死囚被允許在行刑前和妻子共赴雲雨，後者看似「福利」的背後有其特殊考量。

根據《搜狐網》報導，古代行刑多半選在市集或是人多的地方，目的是要警示老百姓壞事勿做，但由於春夏兩季是農民耕作的時節，相當忙碌，更別說要他們抽空觀看囚犯行刑，因此古代行刑都會選在秋冬之際的休耕時期，如此一來才能達到殺一儆百的效果。

除此之外，對於已婚但尚未生育的男性死囚，朝廷還有一項特殊福利，名叫「聽妻入監」，顧名思義就是讓死囚的妻子進去牢房和丈夫發生關係，待懷孕之後再對死囚行刑；若是沒有妻子，死囚的家人也會買個丫鬟入監與之行周公之禮，讓死囚留下後代。

這樣做的目的，除了能讓死囚親屬有一些心理慰藉之外，最重要的是，一旦死囚被判刑，以後就無法向父母盡孝，正所謂「不孝有三，無後為大」，死囚若沒留下後代，那麼他的罪孽便會再加重一些。