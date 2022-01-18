【獅子王】

太刀／刃長７７．３公分，刀反２．７公分／收藏於東京國立博物館

在平安時代前期，刀劍是貴族用來護身的傳家寶刀，留下許多斬妖伏魔的傳說。到了平安時代後期，皇室發生了父子、祖孫相爭的內鬥，刀劍成了在戰場上廝殺的戰爭之刀。太刀獅子王就這樣隨著歷史的演進，與它的主人留下斬妖伏魔的故事，也一起見證了戰場的殘酷。

平安時代末期，白河天皇為了排除外戚藤原家的的控制，他宣布退位，以上皇的名義管理朝政。即使後來出家為僧，成為法皇，還是放不下對權力的欲望。白河法皇歷經天皇、上皇、法皇三段變身，成為實際治理國家的「治天之君」，主導了皇位的繼承權，不容任何人插手，導致他的兒子、孫子都成為虛位天皇，種下日後皇權爭奪戰的遠因。

如果白河法皇只是一個權力薰心的老人，等他百年之後，皇室大概還有救。但是傳說白河法皇和自己的孫媳婦，也就是鳥羽天皇的皇后有染並生下子嗣。導致鳥羽天皇迫於壓力，不得不把皇位傳給自己名義上的兒子——實為祖父私生子的崇德天皇。相信各位讀者看到這裡，應該覺得日本皇室的狗血戲碼，遠遠勝過台劇八點檔或是陸劇宮鬥戲吧。白河法皇生前所有荒唐的行為，在他死後整個大爆炸，不但讓皇室失去了政權，還讓崇德天皇死後變成日本三大怨靈。

言歸正傳，白河法皇死後，長久以來飽受冷落與精神虐待的鳥羽上皇，終於解開拘束器。他立刻逼崇德天皇退位，讓年僅三歲的親生兒子即位。就在皇室亂成一團的時候，京都出現了名為鵺的怪物，這個怪物有著猿猴的相貌、狸的身軀、虎的四肢、蛇的尾巴，每天晚上隨著黑雲出現在皇宮中，發出不祥的叫聲，年僅三歲的幼帝被嚇得夜啼生病。皇室想起當年斬殺酒吞童子的源賴光，決定找他的子孫來討伐妖怪。

這位繼承源賴光驅魔武士之血的子孫，名叫源賴政。源賴政在夜裡看見不祥的黑雲逐漸籠罩在皇宮上空，擅長弓箭的他拉滿弓弦，箭矢化為流星射向黑雲，只聽見黑雲裡傳來怪物的吼叫聲。源賴政立刻補上第二箭，成功射殺了妖怪。朝廷賞賜名為「獅子王」的太刀給賴政作為獎勵。獅子王是平安時代後期典型的太刀，刀身屬於腰反且彎幅較大，地肌是不規則山紋的板目肌，刃文以直刃為主，可參考卷頭彩頁收錄的照片。

當年夜啼的幼帝近衛天皇，年僅十七歲就夭折，導致皇室又發生繼承人之戰……由於本篇的人名實在太多，大概看得各位讀者頭昏眼花，關於這場戰爭的細節就留待下篇的拔丸篇再做說明。戰後平安京的政治權力整個大洗牌，以平清盛為首的平家武士獨大，源氏武士分崩離析。而繼承驅魔武士血統的源賴政，不僅射殺妖怪的弓術一流，連政治判斷都非常精準，他在混亂的局勢中選擇明哲保身，成為朝中源氏武士的代表人物。

但是平家武士一步一步侵門踏戶，只求明哲保身的源賴政終於也忍不住大動肝火。朝廷號召天下武士圍攻平清盛的時候，他帶上皇室賜予的太刀獅子王，率領親兵響應朝廷，可惜終究敗給了平清盛，最後自盡而死。源賴政死後，名刀獅子王由源氏的旁系土岐氏接收。在明治天皇的時代，土岐家獻給皇室成為御物，現在收藏於東京國立博物館。

本書相關刀劍

源賴光的斬鬼之刀：童子切安綱／平家寶刀：拔丸

(本文摘自《日本刀劍物語》/大塊文化)

【內容簡介】日本刀是祭神的神器、戰場上的武器、武士的身分象徵，如今更是藏家爭相收藏的美術工藝品，可說是日本文化的代表性符碼，如日本研究經典著作《菊與刀》就舉出日本刀作為日本人本質的象徵。

歷經千年歷史，在科技昌明的現代社會，我們也能在《神劍闖江湖》、《鬼滅之刃》等知名動漫作品中見到日本刀的活躍，甚至化身為俊美男子的模樣，發展出《刀劍亂舞》這個具有龐大魅力與經濟影響力的IP。

——由物講述故事，故謂「物語」——

日本刀同時也像是一把啟動時光機的鑰匙，從其在歷史上扮演的不同角色及演變，可以一窺遠古戰事的形式流變、當權者的興衰流轉，甚至在十九世紀明治時代的廢刀令之後發生過傳承危機，最後從武器轉變為美術品。

存在於神話中的「天叢雲劍（草薙劍）」、日本刀之父「小烏丸」、斬鬼之刀「童子切安綱」、源氏武士的家傳寶刀「髭切&膝丸」、代表戰國時代三天下人的權威之刀「宗三左文字」、新選組土方歲三的愛刀「和泉守兼定」……本書透過58把名刀，從神話時代、平安時代、鎌倉時代、戰國時代至江戶時代，跟著日本刀一同見證日本史的發展進程。

「天叢雲劍」常是電玩遊戲中的SSR神劍，現代卻無人能一睹其真面目？

真實版日輪刀「童子切安綱」，究竟留下了什麼樣的殺鬼傳說？

是什麼樣的遺憾，讓日本史上出了一個鍛刀成痴的天皇？

留下無數傳說的「妖刀村正」，真的是德川家的剋星嗎？

作為世界冷兵器的巔峰傑作，日本刀隱含的鍛冶技術、歷史傳承、藝術價值、以及背後的傳說文化，正是日本刀在當代受到工匠與藝術鑑賞家青睞的原因。

本書以刀劍相關的歷史傳說為主軸，介紹刀劍基本知識、刀劍演變史、流派，以及刀劍鑑賞要點，並規劃刀劍巡禮地圖，帶給各位讀者一場穿梭時空的刀劍之旅。

【作者簡介】月翔

醉心日本歷史與武士文化的日語領隊導遊，日本國考通譯案內士。曾企劃「關原合戰祭觀戰團」等歷史旅行，斜槓經營YouTube頻道「月翔的戰國淺度旅行」與Facebook同名粉絲頁。著有《日本戰國這樣讀》，譯有《真田三代》等作。

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