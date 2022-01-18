巴西一名醫師在亞馬遜地區的疫苗接種站服務，近日分享一幕感人的畫面，一名亞馬遜原住民為了讓行動不便的父親施打疫苗，揹著父親徒步走到接種站，來回走了12小時，孝心舉動讓2.2萬名網友看了非常感動。

根據《El Financiero》報導，巴西醫師詹寧斯（Erik Jennings）目前在亞馬遜地區擔任臨時疫苗接種站醫師，近日他在IG分享一張照片，更直呼是「2021年最難忘的時刻」，只見一名亞馬遜原住民青年揹著年邁的父親，來到接種站打疫苗。

詹寧斯進一步解釋，這對父子是當地原住民「佐埃人」（Zo'é），居住於亞馬遜叢林深處的一座小村莊，儘管村裡不曾出現確診案例，但兒子塔威（Tawy Zoé）仍擔心父親瓦胡（Wahu Zoé）的健康，礙於父親行動不便，因此揹著他穿越雨林、山丘、溪谷及各種障礙，在雨林中走了6小時的路，終於來到接種站。

待父親打完第一劑後，塔威揹起父親返家，又走了6小時的路才回到村裡。詹寧斯看到這一幕非常感動，拍下兩人照片並上傳IG，不少網友也為之動容，表示「連原住民都出來打疫苗了，還有人堅持不打，不戴口罩，實在是太自私」、「我們仍有很多事需向原住民學習」、「這張照片讓我看見兒子對父親的關愛與尊重」。