美國一名IT工程師就職於律師事務所，由於疫情關係，他開始居家上班的生活，而聰明的他突發奇想，編寫出一款能自動完成工作的程式，因此他每天只需要工作10分鐘，就可以盡情打電動，如今他已經靠著自動化程式，順利進帳9萬美元（約新台幣247萬）。

根據《Boredpanda》報導，這名工程師在Reddit上匿名爆料，表示自己在一間中型律師事務所上班，主要負責把用於開庭的資料數位化並上傳雲端，原本每天都要在公司待滿8小時，不過這陣子因為新冠肺炎疫情的影響，律師事務所啟動了遠端工作，因此這名工程師也開始了在家上班的生活。

工程師透露，他花了一個禮拜的時間來編寫新的程式代碼，並持續測試優化，終於完成一個能夠將抓取文件、上傳雲端等動作全都自動化的系統。現在他只需要記得上下班打卡、開啟系統，再花個10分鐘確認沒有出錯，其餘的時間就可以自由運用，甚至還能盡情地打電動。

雖然這名工程師一度感到內疚，認為自己是個「薪水小偷」在欺騙公司，但後來他仍說服了自己，因為這個程式系統確實是他靠自己的力量研發出來的，並且每天都有將工作完成，而這些都是過去律師事務所無法做到的，「所有人都開心，也沒人受到傷害」。

文章曝光後，有網友好奇他為何不把程式賣掉，或許可以賺到更多錢，對此工程師回應，這份程式代碼其實並不值錢，丟上網賣或許只值5美元（約新台幣137元），不過如果有一天事情曝光，公司要開除自己，他就會毫不留情帶著程式離開。