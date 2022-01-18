美國奧克拉荷馬一間骨骼博物館內，收藏了一個特殊的戰士頭骨，形狀呈現長型，生活於距今2000年前秘魯，詭異的是，頭骨上竟嵌入金屬，專家推測，這名戰士從戰場上負傷歸國，當時的醫師替他進行腦部手術，將受傷位置重新密合。

根據《每日星報》報導，骨骼博物館（SKELETONS: Museum Of Osteology）收藏了一件擁有2000年歷史的秘魯戰士頭骨，這名戰士屬於「長頭族」，頭骨刻意被拉長，康乃爾大學（Cornell University）生物考古學家貝拉斯科（Matthew Velasco）推測，當時的人將頭部拉長，是代表社會精英的標記，嬰兒出生不久就會被布包裹頭部，甚至在頭兩側綁木頭固定。

而館內收藏的長頭族頭骨上，還使用金屬與頭骨緊密嵌合，館方表示，這可能是世界上最古老的腦部手術之一，認為這一名戰士從戰場歸來時，頭部受傷嚴重，當時的醫師便進行腦部手術，在受傷位置植入一塊金屬，用以修復骨折，使戰士因此倖存下來，這個頭骨間接證明古代人也能進行先進手術，讓專家們驚呼不已。

館方提到，雖然不清楚頭骨主人的身分，「但我們確信，戰士從手術中倖存下來，因為根據修復處周圍的斷骨，可以看到頭骨與金屬緊密融合，這是一項非常成功的手術，另外，雖然不清楚古人是使用什麼金屬，但在傳統上，這類的修補手術大多使用金和銀」。而這一項頭骨起初並未被展示，但由於它的背景太特殊，而引起外界好奇，直到2020年才被展出。

杜蘭大學（Tulane University）人類學家維拉諾（John Verano）提到，頭顱受傷在古代戰場很常見，因為古人主要的武器是彈弓與木棒，當時的醫師在沒有使用麻醉或無菌技術的情況下，在活人的頭骨上刮一個洞，「他們很早就知道，腦部手術可以挽救生命，這也顯示，頭顱鑽孔不是為了儀式活動，而是與頭部受傷的患者有關」。