又到了一年一度的尾牙！每年的農曆12月16日，就是尾牙，原本是寫作「尾迓」，而「迓」有迎接神明來接受供奉的意思。大家都知道，中秋吃月餅、端午啖粽子、清明食潤餅，卻少有人知道尾牙這一天要吃刈包！尾牙跟刈包之間又有什麼關聯呢？一起來了解一下吧～

依照民間習俗，一般家庭每逢初一、十五，一般商家初二、十六，以及在市場做生意的初三、十七，都是定期拜土地公的日子。所以這幾個日子，也就是大家「作迓」的日子，每年的第一個「迓」，是在二月初，也就是「頭迓」，12月中則是最後一個「迓」，所以叫作「尾迓」，或者「尾牙」。

每年這個時候，各家老闆都會準備牲禮、金紙祭祀土地公，以祈福招財，並設晚宴，宴請員工，感謝員工這一年來的辛勞。而在這一天的晚上有吃刈包的習俗，因其外型長得像錢包，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，因形狀像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的喻意。所以尾牙吃刈包，象徵來年發大財。錢包滿滿用不完。

此外，刈包形相上，象徵老虎的嘴型，從外形上看，就好像老虎咬著一塊豬肉，俗稱「虎咬豬」，在尾牙時吃刈包象徵著將一整年不好的厄運，全部把它吃掉，迎接來年事事順利。還有一說是，「虎咬豬」與閩南語音「福咬住」相近，內夾的酸菜被客家人視為福菜，所以有「留住福氣」的意思。其實，尾牙吃刈包，對生意人還有另一層意義。商家們由於生意上的應對，常會說些善意的謊言，吃刈包代表著，商家們象徵性的，把這年來的謊言包起來吃掉的意思。

除了刈包，這一天大家還會吃潤餅，因其形狀就像用紙張把銅錢包成圓筒形一般，表示「富潤家庭」；而刈包的樣子則像是一個裝滿錢的錢包， 象徵「財富飽滿」。因此不管是吃潤餅還是吃刈包，都是希望來年可以發大財。

俗語說「吃頭牙燃嘴鬚，吃尾牙面憂憂」，以前的的老闆想要解雇不適用的員工，便在筵席中以雞頭對準他，暗示他過完年後不用再來上班了，不過這種風俗現已不復見。而吃頭牙（春酒），表示你這一年的工作有保住，才有機會能來吃頭牙