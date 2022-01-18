漁網一撈就賺進千萬！大陸浙江省一名船長日前開船出海，幸運捕獲2000多公斤的「海上土豪金」，也就是所謂的野生大黃魚，一共賣了957萬人民幣（約新台幣4160萬元），船長直呼「出海28年，第一次收穫這麼多」。

綜合陸媒報導，浙江寧波市象山縣一名44歲的漁民林海平，先前晚上開漁船至東海，與另一艘漁船組成雙拖作業捕撈，起網時全船的人驚呼連連，因為網裡全是野生大黃魚，又名黃花魚，受到消費者喜愛，價格昂貴，因此被稱「海上土豪金」，每一條重達1公斤左右，船員們興奮的喊「發財啦！」，網裡還有鯧魚、烏賊等。

由於野生大黃魚非常珍貴，且經不起海浪搖晃，因此林海平趕緊返回岸邊，村民潘國聰表示，「從小到大從未看到過這麼多且大的野生大黃魚」、「20多年了第一次看到，真的很難得」，野生大黃魚一共重達2000公斤，並被依品種、尺寸分類裝成160箱，一個晚上就被4個經銷商買走，賣了957萬人民幣（約新台幣4160萬元）。

東海野生大黃魚資源修復工程專家嚴小軍表示，浙江沿海的漁民和科研人員近2年來，接連捕撈到大量的野生大黃魚，而且都在同一漁區，初步可以判定，大黃魚自然資源群體有明顯恢復的跡象，另外，也能肯定此處應該已成為牠們的越冬區域，研究員未來將加強整體研究，並提升可持續的資源保護和利用。