同品種的狗外型一樣，有時連主人都會認錯，不過只要進一步接觸，就會發現不對勁。美國一名飼主日前送愛犬到寵物店修剪毛髮，豈料接回寵物後，牠卻性情大變不斷怒瞪主人，讓飼主驚覺事有蹊蹺，才發現原來是寵物店給錯狗了。

內華達州一名31歲飼主泰克莎（Tykesha Cherry）日前帶愛犬「Lucky」到寵物店剪毛美容，之後再開車接牠回家，但原本性情溫和的Lucky卻表現異常，不斷怒瞪泰克莎，甚至保持警戒的表情，讓她驚覺不對勁，提到「一開始我沒仔細看就帶走狗，之後才發現，Lucky看著我的眼神很奇怪」。

泰克莎又說不出哪裡不對勁，因此便致電向男友求助，對方透過視訊通話觀察後，覺得女友可能是帶回另一隻狗，因此她便進一步檢查愛犬的身體，發現牠的手腳與耳朵確實與Lucky不同，隨後回想起，當她去接愛犬時，店員還把她誤認成另外一名主人，雖然她有解釋，但或許仍被搞錯。

泰克莎急忙將狗帶回寵物店，店員也才承認認錯，被帶走的是另一隻名叫Bentley的狗，店家對此也感到非常抱歉，雖然泰克莎對此事感到非常不滿，所幸只是虛驚一場，她也順利帶回Lucky，而她也在臉書分享此事，並PO出2隻狗的對比照，網友一看秒懂直呼，「眼神完全不一樣」、「被抱錯的狗好像在說『這傢伙到底是誰』」。