每個人的名字都飽含父母的期待與祝福，但難免有和他人撞名的問題，像是在台灣，「怡君、雅雯、淑芬、冠宇、佳穎、家豪」等都是常見的菜市場名，但你知道嗎？其實在古代也有菜市場名存在，每個朝代都有不同的取名「潛規則」。

綜合陸媒報導，「取名」這件事最遲在夏朝的時候就已出現，而商朝的君王則流行用「天干」來命名，據甲骨文記載商代子姓諸王的名，大部分都包含天干，像是太甲、小甲、祖乙、外丙、中丁、盤庚等。而周朝「因於殷禮（商朝禮制）」，依舊保留天干命名法，另外還增加了「地支」。

其實綜觀整個先秦時期，大部分的人替孩子取名都很隨意，像是春秋時期鄭國第三任君主鄭莊公，其母親因為難產而替他取名為寤生；孔子出生時頭頂凹陷所以叫作孔丘；晉成公出生當時屁股有塊黑色的胎記，於是被取名為姬黑臀。

而在漢朝有一本專門教導學童識字的書籍《急就篇》，內文便記載了漢朝人的100個常用名，包含平定、敢當、漢強、滅胡、猛虎、辟疆等，漢朝開國元勳之一張良的兒子就叫作張辟疆。西漢末年王莽奪取皇權、建立新朝，在托古改制的時候，發現《公羊傳》當中有一句話：「譏二名，二名非禮也」，於是下令國家內不得有「二名」存在，還特定寫信要求匈奴必須改名。

這股單名風潮並沒有因為新朝滅亡而消失，反而在東漢興盛起來，據大陸教育部語言文字應用研究所研究員張書岩統計，《漢書》中單名人數占77%、雙名23%，到了《後漢書》雙名銳減至2%，《三國志》中出現的雙名數更是大幅下降，單名高達99%，這種狀況一直到南北朝才有所改善。

除此之外，古人取名還受宗教影響。以儒教為例，自從漢武帝尊崇儒術以後，不少人渴望踏上仕宦之途，這樣的家庭大多會替孩子取個與儒家思想、品質相關的名，像是東漢軍閥陶謙、三國時期吳國軍事家陸遜以及曹魏名將曹仁；另外唐朝時期還流行截選《論語》為名，像是武則天的姪子武三思，其名就出自《論語‧公治長》的「三思而後行」、平定安史之亂的名將段秀實，其名則出自《論語‧子罕》的「秀而不實者有矣夫」。