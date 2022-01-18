洗衣機居然是隱藏的「料理神器」？近日一名男網友透露，媽媽在準備水餃食材的時候，竟把洗好的高麗菜拿去洗衣機脫水，而且包出來的水餃還特別好吃，口感非常脆，讓他感到驚訝又傻眼。

這名網友在「爆廢公社」發文，表示自己媽媽這次包的水餃特別好吃，讓他忍不住大讚：「你這次包的水餃怎麼那麼好吃？裡面的高麗菜好脆」，媽媽一聽立刻自豪地曝光美味秘訣，透露自己把高麗菜洗好、切好以後，就直接丟進洗衣機裡脫水，意料之外的方法讓PO主瞬間傻眼，一時之間不知該如何回應媽媽。

洗衣機底部仍可以看見一些高麗菜殘渣。(圖/翻攝自爆廢公社)

此外他還分享自家洗衣機的照片，只見底部還留有一些高麗菜殘渣，他也在文中不斷強調，這件事情絕對是真的。貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人都和PO主一樣，對此感到非常新奇，「這招很棒耶！高麗菜層層疊疊，很難洗」、「可是洗衣機如果沒有定期請人清理，裡面很髒欸⋯」、「竟然可以這樣？是我膚淺了」、「潔癖限制了我的想像」、「洗衣機不會有菜味嗎？」。

同時也引出許多內行網友，紛紛留言揭內幕，「媽媽是對的…但記得套一個乾淨的洗衣袋」、「這是真的，我阿嬤包水餃也是這樣」、「我之前學做饅頭的時候，老闆真的用一台洗衣服的脫水機，專門用來把切好的高麗菜裝袋子脫水，之後再放冰箱冷藏」、「高麗菜要脆都是這樣用，以前在餐飲業看多了」。