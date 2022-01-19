現代人忙於工作，也沒時間認識對象，到了適婚年齡被家人催婚，不少人會透過相親或聯誼的方式尋找伴侶，但難免會遇到奇葩的對象。大陸杭州一名男網友近日相親，豈料女方竟帶家人一起現身，一口氣點了18道菜，總共花了超過新台幣6500元，嚇得他趕緊落跑，貼文曝光後，在網路上引發討論。

根據《鳳凰網》報導，一名男網友在論壇分享相親經歷，指他17日約女方到餐廳吃飯，豈料對方竟帶了5名家人到場，而且每個人各點了3道菜，讓男網友看了非常傻眼，隨後稍微算了一下帳單，發現金額超過1500元人民幣（約新台幣6500元）。

男網友當下非常不滿，因此一口菜也沒吃，隨後藉口上廁所並溜出餐廳，還封鎖女方的聯絡方式，提到這是他與女方第一次見面，沒想到對方並未提前告知，就帶家人來一起來，讓他難以接受，原本就有些抗拒相親，因為家人催婚，他才會來試試看，沒想到竟遇到如此奇葩的對象。

此貼文曝光後引發熱議，有些人認為男方的作法很不妥，更批他「格局太小」，不過多數人都是支持他，表示「帶一家人去，可能是女方家人不放心，這一點可以理解，但是每個人點3道菜，這一家人就有問題了」、「男的是來相親，女的是來聚餐」、「7個人點9至10道菜就很夠吃了，一人3道菜，明顯是為過年做準備，打包回家」。

還有人分享類似經歷，「我舅舅請同事吃飯，也曾被這樣坑過，那名同事帶親友一起來蹭飯，而且這些人我舅舅根本不認識」、「我朋友先前也與家人介紹的相親對象吃飯，結果女方帶弟弟來就算了，竟還有閨密及閨密男友，一共來了4個人，很明顯就是來蹭飯，但我朋友還是摸摸鼻子付錢」。