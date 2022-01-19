緊身褲、豆腐皮傻傻分不清楚！大陸一名女子日前買了一袋豆腐皮和一件緊身褲，並將它們放在一起，然而她的父親沒看清楚，就將東西全放進冰箱裡冰，一直到隔天全家人要吃火鍋，打開冰箱拿食材的時候才發現，父女倆立刻大笑出聲，影片曝光後引起網友熱議。

根據陸媒報導，河南安陽一名女子前陣子買了一袋豆腐皮和一件淺咖啡色的緊身褲，並將它們裝在同一個塑膠袋內，放在自家的桌子上，沒想到女子父親將緊身褲誤認成豆腐皮，沒仔細看就直接將整個塑膠袋放進冰箱內冰。直到第二天，女子一家要煮火鍋，她打開冰箱一看，才發現自己新買的緊身褲竟在裡面，讓她感到哭笑不得。

女子事後也將這件事情拍成影片PO上網，從畫面中可以看到，緊身褲和豆腐皮都裝在一個紅色的塑膠袋內，旁邊還有袋裝的蔬菜、麵條等食材，女子透露她和爸爸當時一察覺不對勁，都立刻大笑出來，不過緊身褲沒有因此損壞，還是可以正常穿著。

影片曝光後，不少網友都覺得相當有趣，紛紛笑說：「這東西隔著袋子看確實很像啊」、「只能說是一模一樣」、「真的好像」、「你爸想讓你做一個『冷褲』的人」、「爸爸年紀大了，眼花」；除此之外，也有內行網友指出，將新買的緊身褲放進冰箱冰，就比較不容易起纖維，能夠延長褲子的穿著次數，是個保養妙方。