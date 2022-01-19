印度恰蒂斯加爾邦一名農場主人發現，自家的母牛近日分娩，便趕緊上前查看，隨後小牛順利出生，但神奇的是，牠的額頭上竟多了一隻眼睛，又恰好在印度教豐收節誕生，不少村民認為，牠是印度教毀滅之神「濕婆」轉世，紛紛蜂擁而至膜拜。

3眼小牛被視為濕婆，村民帶鮮花與椰子前往膜拜，讓專家看了非常傻眼。(影片來源/YouTube/NowThis News)

根據《每日郵報》報導，恰蒂斯加爾邦拉傑南德（Rajnandgaon）一名農民錢德爾（Neeraj Chandel）近日發現，家中飼養的母牛即將分娩，便趕緊過去查看，小牛順利出生後，錢德爾察覺牠的前額有一道傷口，仔細一看才發現，竟是第3隻眼睛。

錢德爾提到，「我們發現小牛有3隻眼及4個鼻孔，尾巴像辮子，當地村民得知後，也都紛紛來現場圍觀，並送上椰子與鮮花」，由於小牛於1月14日出生，正逢印度教豐收節（Makar Sankranti），因此不少村民認為，牠的誕生具有宗教意義，是「濕婆」（Shiva）轉世，能為村莊帶來繁榮。

村民維馬（Neelkumar Verma）受訪表示，他從未看過3眼動物，唯有濕婆才擁有如此長相。不過盲信撲滅委員會負責人米什拉（Dinesah Mishra）表示，「這是胚胎發育異常的結果，民眾不應與信仰做聯想，在不少農村地區，由於缺乏知識，因此會過度崇拜畸形動物，未來我們會加強宣導，讓民眾懂得如何妥善照顧這類牲畜」。