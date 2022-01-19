越南一名女子透過相親認識一名南韓男子，雖然對方看起來「沒什麼錢」，但女子被他的外表和氣質所吸引，儘管2人年齡相差24歲，還是願意嫁給對方，沒想到結婚以後才發現，原來自己的丈夫其實超有錢，還經常買名牌包包、服飾送給她。

根據《Tribunnews.com》報導，21歲越南女孩娜薇（Nhật Vi）原本住在海陽省，在18歲那年嫁給了南韓老公東振（Dongjin），由於對方比她還要大24歲，和她的父母年紀差不多，所以當時有不少人都對於她的決定感到震驚不已，但2人並沒有被他人眼光所影響，婚後的生活也非常幸福甜蜜，如今丈夫已經45歲。

娜薇透露，她和東振是透過相親認識，當時第一眼就被對方的外表吸引，在得知他的年紀以後還很驚訝，因為他看起來非常「童顏」，「他很白、鼻子很高，看起來就像西方人，而且穿著打扮很簡單，所以我還以為他很窮」；不久後娜薇就和東振開始交往，初次帶男友回家時，東振對她的父母非常體貼且禮貌，說話也很輕聲細語，「我爸媽一開始還以為他只有30歲」。

娜薇也表示，她並不在乎東振有沒有錢，只要他夠溫柔、誠懇，2人就可以一起攜手努力。未料結婚之後娜薇才發現，東振其實非常有錢，還是一間餐廳的老闆，不過他的個性比較節儉，自己用的東西可以10年都不換，卻十分愛護妻子，總是買給她名牌包包和服飾。如今2人已經結婚3年，娜薇也生下一對雙胞胎，她對丈夫無微不至的照顧非常感動，也期待夫妻倆未來能夠一直幸福下去。