「你這個忘恩負義的傢伙！」離世溝通時，個案拋下這句一般離世溝通時主人不會這樣跟毛孩說的話，「因為祂走後都沒回來看我！」

原來是思念呀！酷酷的主人愛在心裡口難開，所以平常跟寶貝講話的口吻就是這樣，難怪溝通時寶貝說：「希望可以跟姐姐當麻吉麻吉，而不只是Body Body！」言下之意就是，姐姐你不要再耍酷了，要把心裡話勇敢說出來！

姐姐的心底話就是她其實真的好愛好愛她的寶貝，卻不得不做出最痛苦的選擇－幫牠「安樂」！不擅說好聽話的她，溝通時硬是不承認她的愛像海那麼深，情緒一直ㄍㄧㄥ著，就像平常跟牠打屁逗嘴一樣，老是用否定語氣來隱藏內心的思念。

但卻在溝通後隔天告訴我，她是如何反覆聽著我的錄音哭上好幾回，還打算把離世寶貝的身影刺在胸口永做紀念。

飼主不忍心看愛犬繼續受苦，因此痛心決定安樂死。(圖/乖乖姐授權提供)

老實說當初接下這個案子，從照片中我完全看不出來主角是一隻瑪爾濟斯，照片裡的牠已經完全瘦到不成「狗形」，但主人說，牠的食慾都還很正常，只是近期身體全癱了，最後一晚一直拉跟吐，主人認為也許是時候到了，深夜就這樣靜靜陪牠走最後一哩路。

但，寶貝沒有走！

羸弱的身子硬撐到第二天，主人眼看這樣不行得趕快送醫。獸醫診斷後認為應該也活不過當晚了，問她要安寧還是安樂？她希望能請假全程陪牠處理後事，於是跟獸醫約了隔天再來，已經虛弱到不行的寶貝第三天仍舊撐著身子等姐姐來，牠真的很努力想為姐姐活下去。

但姐姐不希望牠再受苦，還是做了安樂的選擇。打完第一針，寶貝依然有心跳，獸醫隨即補上第二針，才完成了這個讓主人心碎的過程，我聽了心也都碎了，冒昧的請教她：「當第一針打完，醫師說還有心跳時，您當下有挽回牠的衝動嗎？」她說，當時只顧著哭，腦筋一片空白。

更讓人鼻酸的是，姐姐不忍告訴牠為何要打這兩針，所以寶貝在溝通前並不知道姐姐決定了牠的生死，祂說：「我想打針是為了要救我對不對，但，是不是我不夠努力，所以我還是走了？」

最後，姐姐選擇溝通時讓祂知道真相，因為主人很愧疚，釐不清楚這樣的選擇到底是不忍牠受苦，還只是自私的受不了「看」牠受苦。寶貝說：「早知道姐姐願意放手，我也不用再撐得那麼累了，我並不喜歡醜巴巴的躺在那裡，但就是希望可以再陪姐姐久一點啦。」

看著寶貝年輕時的照片，真的是一隻小帥哥，面對老了病了的肉體，總是殘酷的令人不敢直視，更何況是祂自己。

在最後寫給寶貝的一段話中，姐姐說到：「對不起，寶貝，這次我決定了你的生死，下輩子換你當我的主人，你來決定我的生死！好不好？」貼心的寶貝一口答應：「但我不會決定你的生死，我要決定的是…給你幸福。」