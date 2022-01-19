沙烏地阿拉伯先前發現一個擁有4500年歷史的公路網，兩側還蓋有萬座古墓群，保存相當完整，當地人早知有古墓群的存在，但一直不清楚範圍多大，考古學家透過衛星圖像發現，古墓群範圍非常驚人，照片曝光後，也讓外界驚呼。

根據《CNN》報導，古學家在沙烏地阿拉伯西北部發現古墓群，蓋在擁有4500年歷史的公路系統兩側，而且保存非常完好，西澳大學（University of Western Australia）研究員花1年時間進行研究，利用直升機進行航空、地面測量及衛星圖像，發現古墓群橫跨阿爾烏拉縣（Al-'Ula）及海巴爾縣（Khaybar），公路宛如一條「喪葬大道」。

研究員道頓（Matthew Dalton）表示，「當地居民知道古墓群的存在，但並不清楚範圍多大，直到我們透過衛星圖像才知道答案，從直升機上可以看到，喪葬大道綿延數百，甚至數千公里，這些公路是前往兩縣市最近的道路，當你行駛於這一條古老道路時，就像被古墓包圍」。

古墓主要呈現墜飾或環形，環形墓葬用石頭圍住，並堆疊成2公尺高的石牆，研究員使用放射性碳定年法，對其中1組樣本進行檢測，推判可追溯至公元前2600至2000年，研究員甘迺迪（Melissa Kennedy）表示，「古墓已有4500年歷史，但並未被毀壞，仍維持原來的高度，前所未聞，如此厲害的技藝，也讓人難以置信」。

甘迺迪認為，墓葬主人可能是個人或小群體，目前團隊沿著喪葬大道觀察約1.8萬座古墓，並採樣、挖掘其中80座，但古墓似乎一直被重複使用直至1000年前，因此內部人類遺骸狀態可能不佳，而這一條公路網出現時間比墓葬群早，道頓猜測，「墓葬沿路建造，也許是種展現所有權的方式，或將至親埋在常經過的地方，讓人可以緬懷」。