古人相當重視自己的「身後事」，皇帝在位期間都會挑選一塊風水寶地來建造陵墓，讓自己過世後能有個地方安息。清朝入關以後，順治選中了河北遵化的昌瑞山來建造自己的寢陵，下任皇帝康熙也跟隨父輩，將自己的寢陵建造於此，然而當輪到雍正時，他卻挑了一塊遠離爺爺、父親的地方，這是為什麼呢？

中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，順治和康熙的寢陵建在北京城東邊100多公里的遵化，後人將其稱為清東陵，而雍正的寢陵則坐落在北京城西南方近100公里的易縣，稱作清西陵，兩座陵墓的位置基本上是位於完全相反的方向上。

有傳聞說，雍正的這個行為，正顯示出他是「篡位」的，所以他不但生前不敢將自己的寢宮安設在乾清宮，而是居住在西側的養心殿，就連過世以後，也不敢面對父親的亡靈，才會避開父親，跑到相反方向的西陵。

毛立平並不認同這種說法，她透露當初雍正其實也打算在東陵一帶選址，因此命令最信任的十三弟胤祥，以及張廷玉和工部、內務府的官員一起辦理陵墓建造事宜，之後看中一塊九鳳朝陽山地，這裡和順治、康熙的陵墓相近，地形也不錯，兄弟倆都非常滿意。

但在開始施工之後，卻發現這裡土質疏鬆，土壤裡還有大量砂石，很容易滲水，於是雍正便放棄這塊「風水寶地」，另覓適宜的陵址，然而在東陵一帶都找不到，他只好開始往外尋找，最後才在易縣泰寧山太平嶼，找到這塊被雍正稱為「乾坤聚秀之區、陰陽和會之所」的好地方。

雍正對此地雖然滿意，但他也知道還有禮制問題需要解決，於是在上朝時詢問大臣們的意見，大臣很快就想出辦法，表示漢唐2朝的皇帝雖然都葬在陝西，卻各自分布在不同的區域，而遵化和易縣都同屬環京城核心圈，所以在禮法上並無不合理之處，這才打消雍正的疑慮。

不過雍正過世後，卻給乾隆留下了一道難題，到底他是要和祖輩葬在一起呢？還是要和父親葬在一起呢？為此乾隆想出一個應變方法，制定「兆葬之制」，也就是從他開始，只要父親葬在東陵，兒子就必須葬在西陵，若是父親葬在西陵，兒子就得葬在東陵，替後世解決了選址難題。