對於每個毛孩子來說，飼主就是牠們的全世界。大陸一名老奶奶日前因病離世，她養了20年的愛貓察覺此事，竟情緒低落到不吃不喝，最終在2天後跟著走了，對此家屬相當感動，先後處理完老奶奶和貓咪的後事，決定將他們的骨灰葬在一起，在另一個世界繼續相互陪伴。

根據《時間視頻》報導，河北石家莊一隻白貓發現飼主過世後，就開始不吃不喝，並在2天後跟著離世。家屬指出，老奶奶養這隻白貓長達20年時間，前陣子她重病的時候，白貓的情緒就已經開始不太對勁，等到心愛的飼主過世後，更乾脆不吃不喝，牠離世前一晚還在屋子裡逛了一圈，隔天就去做小天使了。

動物無害化處理中心的王先生負責這隻白貓的「後事」，他在接受採訪時表示，自己從事這項職業8年、火化過4000多個毛孩子，第一次遇見這麼依戀飼主的貓咪，讓他相當感動，並透露家屬打算將老奶奶和白貓的骨灰葬在一起，讓他們過世後也能再續飼主與寵物的前緣。

新聞曝光後，許多網友都相當感動，忍不住紅了眼眶，「下輩子也要做主人的小貓咪」、「貓咪也是堅持陪伴主人到最後一刻吧」、「最感人的貓咪，下輩子還要陪著你」、「善待動物！希望他們在另一個世界也能相互陪伴」、「我奶奶的貓也是這樣，我奶奶去世了，貓不吃不喝，跳到桌子上對著我奶奶的遺像叫，晚上臥在我奶奶的床上、衣服上，沒幾天就不在了」。