泰國一名辣媽先前到碼頭練習跳繩，並架設鏡頭記錄過程，豈料跳了1分鐘後，底下的木板竟被踩破，導致她整個人向下墜落，消失在鏡頭前，尷尬一幕全被拍下，辣媽也趕緊解釋，自己只有50公斤，沒想到地板竟會被她踩破。

根據《每日郵報》報導，44歲辣媽普塔昆（Benjarat Puttakhun）非常熱愛運動，經常將跳繩的影片分享至TikTok，17日到拉差汶里府附近的港口碼頭練習跳繩，並架設鏡頭拍攝過程，不料跳了約1分鐘後，木板支撐不住重力，竟被踩出一個寬60公分的大洞，普塔昆直接掉進河裡，整個人消失在鏡頭前。

普塔昆隨後抓緊洞口邊緣，試圖爬起來並大聲呼救，她的兒子們發現後，也趕緊上前幫忙。這段影片曝光後，也讓這一名辣媽獲得關注，她表示自己體重只有50公斤，發現地板被踩破時，也感到非常震驚，「我沒想到地板居然這麼薄，我希望大家引以為戒，在戶外運動時要特別小心，注意環境是否適合進行鍛鍊」。

所幸普塔昆只有手臂和腿部受到擦傷，回家消毒後並無大礙，而她也願意賠償地板維修費，並表示以後一定會在堅固的地面上跳繩。這段影片被分享至TikTok，累積85萬觀看次數，不少人表示「跳躍時的力氣很大，而且碼頭的地板基本上並不厚，你在跳繩時就像一個鑽孔機，地板容易被戳出一個洞」。