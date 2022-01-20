隨著飲食精緻化，導致人類第三大臼齒「智齒」退化，此外，智齒容易藏汙納垢，一不注意就可能蛀牙，因此不少人會將其拔除。大陸一名女子近日到醫院拔智齒，豈料她的智齒非常牢固，只見醫師拿出大鉗子硬拽，力道大到病患跟著左搖右晃，但智齒還是拔不出來，花了1小時才順利拔掉。

根據《星視頻》報導，河北省唐山市一名女子拔智齒，未料她的智齒長得特別牢固，怎麼拔都拔不下來，牙醫還拿出鉗子硬拽，但智齒依舊卡在牙床裡，最終只能用晃的，晃了1個小時後，智齒才順利拔出來，由於當時嘴部有打麻藥，因此女子並未感覺到痛，見這狀況忍不住笑出來。

誇張拔智齒曝光後，不少網友表示「我年後準備拔4顆智齒...看到這段影片，突然想打退堂鼓了」、「我昨天剛拔了2顆智齒，雖然沒她這麼誇張，但也差不多，好大一顆牙不太好拔，也是拿出老虎鉗晃好久」、「我去拔智齒也是花了半小時多，當時還有3名醫師圍著我，因為我牙齒長得不好，所以牙齒非常難拔」。

但也有牙醫師怒批，影片中的牙醫很不專業，「真是無知，拔牙可不是靠蠻力，很容易導致牙槽突骨折，對鄰牙造成損傷」、「這位牙醫很不專業，連基本的手套都不戴，一點無菌意識也沒有，他可能在術前也沒有拍片對牙齒進行評估，拔牙時是要用技巧而非蠻力，要晃動牙齒而不是晃腦袋」。