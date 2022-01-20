《清明上河圖》繪有北宋首都東京開封府汴京的繁榮，但由於開封城上游為黃河，數千年來一直有決口的問題，這也形成「城疊城」的現象，考古學家進行研究時發現，現今的河南開封市底下，竟還埋有6座古代城池。

公元前365年，魏惠王將國都由安邑（今山西夏縣）遷到大梁（今河南開封），並開鑿開封城史上第一條人工運河「鴻溝」，連接黃河和淮河水系，使當地成為水陸通道，雖然魏國被秦滅後，開封地區進入衰弱期，但到隋煬帝開通運河又復興，之後更成為貫通南北的交通，這也促使開封繁榮。

根據《梨視頻》報導，以宋朝人描繪的北宋東京城外圖，與現代開封地圖進行比對，發現現代的面積僅北宋時期的4分之1，不僅如此，周圍也沒有河流，為何有如此大的變化呢？全是因上游的黃河，公元960年趙匡胤建立北宋並定都河南開封，曾考慮到此處四周沒山川屏障，一度想遷都洛陽，但卻遭到群臣反對，最終才作罷。

開封雖發達 但上游的黃河一直是危險，河水經常決口改道，氾濫狀況嚴重，在公元1127年，宋朝為了防止金兵南下，宰相杜充曾開黃河的堤壩，原本想以此阻擋金兵進攻，沒想到決策不僅失敗，而且還淹死當地百姓，導致河岸全是屍體，水流退去後造成瘟疫問題，而黃河決口狀況未曾停止，1000多年來氾濫多達3百多次，開封城被水圍困15次、7次洪水進城，最嚴重曾造成35萬人喪命。

開封屬於下游，從中上游沖刷下來的泥沙，也在開封沉積下來，根據統計，每年約3億噸泥沙淤積在下游，使底下河床每年升高10公分，造成開封出現「懸河」現象，就是河床高於兩岸地面的河，又稱為地上河，也因此形成「城疊城」的景象。考古學家研究發現，現今開封底下堆疊6座城池，最底下的為「魏大梁城」，往上分別是「唐汴州城、北宋東京城、金汴京城、明開封城及清開封城」。