印度日前出現一隻擁有3眼的小牛，被民眾當成濕婆膜拜，近日又出現「神嬰」。一名孕婦日前在醫院順利分娩，但她的孩子卻長相特殊，擁有4隻手及4條腿，而當地居民得知後，將嬰兒視為神的化身，甚至趕往醫院朝聖，為了一睹他的樣貌。

4手4腿嬰兒的模樣曝光後，吸引不少民眾到醫院朝聖。(影片來源/YouTube/ETV Telangana)

根據《每日星報》，印度一名孕婦日前到東部的薩達爾醫院（Sadar Hospital）生產，而嬰兒一出生後，醫師馬上就發現不對勁，他擁有4隻手及4條腿，部分器官暴露在外，當地人得知後，認為嬰兒是神的化身，因此來到醫院朝聖，甚至圍在嬰兒身邊拍照、膜拜。

醫師對於民眾如此迷信，也感到非常頭痛，表示嬰兒擁有8肢與宗教因素無關，這是妊娠併發症導致的先天缺陷，推測胚胎在子宮內生長時應該為雙胞胎，而且可能是連體嬰，但其中一個卻未正常發育，最終手腳都長在另一個胚胎上。

類似事件不只一起，印度北方邦一名6歲女童因頭骨畸形，經過手術矯正後，她的臉部中間留下一道疤痕，將鼻子分為兩半，使她擁有2個鼻子，特殊的外表被當地居民視為印度教象神甘尼許（Ganesha），每逢節日就有信眾送她禮物與錢，但女童家人還是希望孩子能過正常生活，醫師也建議，女童長大後再接受整形手術。