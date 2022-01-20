火車是不少通勤族仰賴的大眾交通工具，不過日前卻有民眾在月台驚見，鐵軌上散落許多不明的紅色物體，乍看之下猶如一張張碎紙，讓他錯愕直呼「鐵軌上為什麼要撒紅紙？」貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人解答背後專業用途。

原PO在《Dcard》PO文透露，近日在板橋火車站南下月台等車時，赫然發現鐵軌上滿是「紅色碎紙」，由於過去從來沒看過這種景象，感覺也不像是一般民眾掉落的紙屑，讓他不禁好奇問道「鐵軌上為什麼要撒紅紙？有人知道為什麼嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我也想知道」、「原來不只我在月台等車時想過這個問題」；也有人越看越毛，直呼「百鬼霧林，給新娘棺引路用的」、「可能是招魂引亡靈回家吧」、「新年要到了，給那兒的好兄弟沾沾喜氣」。

對此，就有專業網友解答，直言那其實不是紅色碎紙，而是用來阻隔電路的「墊片」，俗稱「菜頭」，由於軌道上有利用電壓控制的「偵測器」，列車經過時會造成短路，偵測器就能偵測火車目前位置。但固定在鐵軌枕木上的「扣夾」也會導致短路，所以需要加個墊片把電路阻隔開來，防止偵測設備故障，使其正常運作，「看起來應該是需要換板橋這一段的鋼軌，所以先把墊片灑在現場，以利晚上施工」，其他地方也有黃色與白色的墊片。