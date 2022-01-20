乾隆盛世是封建史上最後一個盛世，期間隨著西方航線的開闢，不少西方使臣和傳教士紛紛來華，除了傳教之外，也進行了許多交流，包括帶來了不少新奇的物品，其中就有一位傳教士進貢了一項寶物，要討乾隆歡欣，沒想到馬屁拍不成卻意外踩雷，惹得乾隆當場暴怒，撂下一句狠話就甩頭走人。

根據陸網報導，一名西方傳教士來華後，為了覲見皇帝，聲稱從西洋帶了一件能夠「開拓視野」的寶物，準備要進獻給乾隆，並向乾隆說道，「透過這一個物件，就能夠把螞蟻變得跟拳頭一樣大！」乾隆聽到後眼睛為之一亮，立刻被吸引住了。

原來傳教士進貢的是「放大鏡」，乾隆見狀後，立刻命人找來一隻螞蟻，果然放大鏡一照，螞蟻變得十分巨大，這也讓乾隆看了嘖嘖稱奇。不過乾隆高興沒幾秒就立刻變臉，又叫人將放大鏡收進盒子裡列為禁品，當場撂下一句「我思水清喻，置而弗用之！」就拂袖而去，突如其來的情緒轉折讓傳教士愣在原地。

乾隆之所以撂下「我思水清喻，置而弗用之！」這句話，是因為他覺得被冒犯了，由於放大鏡能將小小的螞蟻看得清清楚楚，但他認為，自己身為大清皇帝，如果判斷事物都還需要借助物品，不就意味著自己無能？所以憤而拋下一句「置而弗用之」，就將放大鏡扔到一邊，從此棄用。