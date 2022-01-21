2隻北極熊幼崽現蹤俄羅斯西伯利亞北部的亞馬爾半島，當時天然氣田的值班工人發現後，便給牠們食物吃，隨後通報相關單位，野生動物學家對牠們進行檢查，確認無大礙後，便送北極熊返回棲息地，豈料牠們竟走了600公里回天然氣田尋找恩人。

根據《每日郵報》報導，亞馬爾半島先前有2名天然氣田工人值班時，發現有2隻北極熊幼崽出沒，便拿出食物餵牠們吃，替牠們取名為Khara和Savey，之後向相關單位求助，野生動物學家進行初步檢查，確認牠們身體並沒有受傷後，便空運送回俄羅斯荒涼的苔原上。

動物學家在北極熊身上安裝定位系統，還有200公斤的食物，以便牠們不會餓死或返回亞馬爾半島尋找食物，豈料過了18天後，牠們又出現於亞馬爾半島，科學家表示，「北極熊沿著環狀路線前進，走了約375英里（約603公里），尋找在亞馬爾半島餵食牠們的人類」。

而這2隻北極熊非常聰明，牠們在中途還咬掉彼此身上的定位設備，因此無法確認牠們的行走路線，動物學家博爾圖諾夫（Andrey Boltunov）表示，「北極熊回來時狀況非常好，皮毛也變得較乾淨，看起來牠們應該是有找到食物，表現出絕佳的野外生存能力，但與人類過於親近，也讓他們擔心」。

動物學家日後將進行2次野放，並要挑選路程較複雜的地區，遠離亞馬爾半島，以防止北極熊太接近人類，既是為了避免人類遭到攻擊，同時也要保護北極熊的棲息地。