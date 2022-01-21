古人死後很注重後事，在墓裡擺放許多隨葬品，用以顯示自己的地位，但也容易成為盜墓者的目標，因此不少傳言指古墓都設有危險機關，但真的如此嗎？歷史教授于賡哲表示，就算墓裡有機關，經過數百年早已無法使用，而古人頂多就是設置防盜系統，並分享目前最厲害的防盜墓室。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，從古到今流傳古墓設有許多機關的說法，但其實從未有考古學家在挖掘中喪命，反而較擔心墓葬坍塌問題，且古人機械不如現代，就算放到至今已經過千百年，過了如此久也無法使用，而盜墓賊較容易遇到的狀況，通常是缺氧或內鬨，唐朝永泰公主的墓道裡，躺了一個頭被打凹的宋代盜墓賊，就是因內鬨而喪命。

古代墓葬裡比較常出現的機關是「積沙墓」，指墓室內部周圍全被沙子填滿，盜墓賊開洞挖墓室時，流沙層的沙子就會掉下來，給人一種永遠挖不完的感覺，而盜墓賊基本上講究速戰速決，遇到這類的機關就會放棄。

西安市北里王村一座西漢末年的積沙墓，墓主人目前推測是新朝皇帝王莽的岳父，他的積沙墓規格很大，而且墓室周圍全是沙，厚度約2.5公尺，雖然防護嚴密，但最終還是被盜，因為盜墓賊不嫌麻煩，不從墳墓上面開始挖，而是從旁邊另挖一條道，直接通到墓室底下，從墓底往上挖。

目前最厲害的積沙墓位於河南的郭庄楚墓，建造於春秋後期，墓葬主人應該是一名楚國的貴族，防盜設施設有超厚積沙與積石層，儘管如此，考古人員找到古墓時，發現外部仍有許多個盜洞，盜墓者挖到積沙層後，在底下用木板搭建，擋去掉落的沙子，但最終還是沒挖到墓室，因為積沙裡還有許多積石，石頭都非常大，木板隧道也被砸損，不過仍有些盜賊順利挖到墓室。

考古學家發現墓被盜後，原本都很擔心，但進入墓室後發現，裡面竟有2個棺材，僅埋少數隨葬品，而且都沒有很特別，棺材裡還塞滿泥土，考古學家之後發現，墓室泥土藏玄機，因此嘗試往下挖，發現一開始看到的其實是假墓，該墓室分為上下兩層，真墓其實在下層，許多盜墓者就算發現了，也沒有足夠體力繼續往下挖，先進的防盜設備讓它得以完整保存，而墓室分為好幾層，第一層為封土；第二層為10幾公尺厚的積沙積石；第三層假墓；接下來又是積沙積石層；最底下才是真正的墓。

而另外一種機關則是「自來石」，又稱為頂門器，以中山靖王劉勝的墓（又稱滿城漢墓）為例，頂門器中間有個銅製的軸，一邊輕一邊重，重的部分灌有鉛，等墓主人下葬後，關閉墓室大門再安裝頂門器，門關上時就將頂門器壓下去，重的部位往下沉，輕的部位往上翹，從墓室內部緊壓石門，從外面推根本難以打開。

另外，還有一種為「頂門球」，清朝大太監李蓮英墓裡就設此機關，在石門後面設計一個慢坡道及槽，墓室關閉前先將頂門球放在坡道頂端，等墓主人下葬後，石門一關，頂門球就會順著坡道往下滑，並卡再兩門接縫後的地槽，但這些方法其實都無法有效阻擋盜墓賊，前者劉勝的墓被軍隊施工炸山時意外發現，當時他的墓也被炸開，而李蓮英的則是盜墓賊從頂部直接開洞，不從石門進入墓室。