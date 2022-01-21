現在正值許多學校期末考，大陸重慶就有一名音樂系女大生進行聲樂表演時，因為身上穿的深色抹胸裙不合身，導致一吸氣，整件長裙就會掉落，險些大走光！

根據《星視頻》報導，該名清秀的女大生近日正逢期末考，不料正當她進行聲樂表演時，疑似因為身上穿的抹胸裙尺寸太大，導致她只要一吸氣或是換氣時，整件長裙就會直接掉落，好幾次都差點春光外洩。女大生擔心衣服滑落出糗，只好不斷做出「托奶」、彎腰、壓胸等假動作，加以掩飾衣服頻頻下滑的窘境。

事後女大生無奈表示，因為抹胸裙不合身，雖然已經別了6個小夾子固定，但沒想到還是發生如此尷尬的情況，「好在表演過程中並沒有出現意外，要不然這人就丟大了！」

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，網友們紛紛留言直呼「胸圍不匹配啊，才會一直掉」、「事先沒有試穿？」、「會不會這樣，才能讓評審委員記憶深刻？」、「大概只要滑下來，就能過關了」、「說實話真的很反感這種，自己尷尬弄得別人也尷尬」。