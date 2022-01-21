許多人一天不洗澡就渾身不對勁，不過伊朗卻有一名87歲老翁長達67年沒洗澡，不僅全身上下覆蓋著厚重汙垢，平時還會吃動物腐屍果腹。沒想到科學家調查發現，老翁非但沒生病，身體甚至跟一般人一樣健康，背後原因來自於擁有超強大的免疫系統，讓眾人嘖嘖稱奇。而老翁之所以不洗澡，是因為他擔心將亡妻的味道洗掉。

綜合外媒報導，居住在伊朗大沙漠地洞中的87歲老翁哈吉（Amou Haji），在過去67年從未洗過澡，因此身上覆蓋著厚重的黑色汙垢。而他平時只吃路邊被車撞死的動物屍體，例如豬、兔子等腐屍果腹，就連喝水也是直接從水坑獲取；若想抽菸的話，哈吉會從動物糞便中尋找可以抽的菸草。

哈吉的經歷吸引法爾斯省德日加村（Dejgah）醫療研究團隊的興趣，經由哈吉同意後，前往當地替他進行各種肝炎、愛滋病，以及身上有無寄生蟲等檢測。讓眾人震驚的是，研究人員發現哈吉的身體狀況十分健康，不但沒有嚴重疾病，狀態甚至跟有在梳洗和攝取乾淨食物的一般人沒有兩樣。學者莫拉維（Gholamreza Molavi）分析指出，哈吉之所以能這麼健康，可能和他強大的免疫系統有關。

儘管哈吉身上有著厚重的汙垢，但他其實相當在意外表，經常照鏡子，並且會定期修剪毛髮和鬍子，甚至利用「火燒」的方式整理頭髮。此外，哈吉也透露，不洗澡的原因是因為他不想忘記亡妻的味道。