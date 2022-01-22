不少公司到年底會舉辦尾牙慰勞員工，其中抽獎環節更是受到眾人矚目，希望能抽到大獎為自己加年終。近日一名男員工在臉書分享尾牙抽中的獎項，竟是一支要價近5千元的吹風機，不少女性都表示羨慕，但他卻非常傻眼，照片曝光網友笑翻。

男網友尾牙抽中吹風機，讓他非常傻眼，因為他根本沒有頭髮可以吹。(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

一名男網友日前吃尾牙抽到6獎，並在臉書粉專「爆廢公社公開版」分享獎品照片，崩潰的喊「我不依啦！沒頭髮竟然抽到吹風機」，他幸運抽到一支日系品牌吹風機，但由於他頭上根本沒頭髮，抽到吹風機完全沒有作用，而根據購物網顯示，這一支日系品牌吹風機定價5490元，而特價後也要4450元，並不便宜。

貼文曝光後，吸引1.8萬人按讚，不少網友表示羨慕，還有人笑著說「你可以吹腿毛呀」、「也可以用來吹胡椒蝦啦」、「頭皮要吹乾才不會感冒喔！」、「最羞辱人的獎項」、「還好吧！至少還可以吹身體，總比抽到梳子才可憐」、「跟我一樣沒頭髮，也是抽到吹風機」、「冬天吹讓頭熱也可以」、「它除了吹頭髮，還可以吹鞋子」。

不過吃尾牙雖是慰勞員工，但也經常發生認清同事面目的事。日前一名擔任經理的網友表示，他在尾牙抽中5萬元大獎，原本決定要請底下的員工吃下午茶，豈料別的部門員工卻起鬨要求他捐出來，讓他非常傻眼，也釣出不少網友表示，吃尾牙時就算只抽到幾千塊，經常會被要求請客，導致他最後還得倒貼錢，而且抽到獎就得請客，似乎變成不成文的規定。