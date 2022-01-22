南非一艘賞鯨船日前在開普敦附近的福爾斯灣，發現2隻「鯊魚連環殺手」虎鯨，牠們從2009年開始獵殺鯊魚，之後甚至還會吃大白鯊，最特別的是牠們很挑食，只吃大白鯊的肝臟，這也讓動物學家非常驚訝，虎鯨捕鯊行為也對當地海洋生態造成影響。

The legendary shark snacking Killer #whales „Port“ & „Starboard“ are back in False Bay, #CapeTown. Named after their collapsed dorsal fins, they were spotted on the eastern shores of the bay, off Kogel Bay, yesterday afternoon. Pic from a previous visit… #orca pic.twitter.com/we2bhzGJEc — Seafari (@SeafariApp) January 17, 2022

根據《新聞週刊》報導，開普敦賞鯨公司「Simon's Town Boat Company」的老闆赫維茨（David Hurwitz），日前開船至福爾斯灣看到2隻虎鯨，牠們以獵殺大白鯊為名，分別被命名為「左弦」（Port）和「右弦」（Starboard），因為牠們的背鰭一隻向左彎折，另一隻則向右彎折。

赫維茨提到，當地潛水員分別於2009年及2014年發現扁頭哈那鯊、牛鯊的屍體，但牠們的死狀都非常詭異，「鯊魚腹側及胸鰭間有一道傷口，切割非常整齊，技巧如外科手術般精準，而裡面的肝臟則被取出」，起初以為是當地漁民所為，殺鯊魚並取出肝臟做為誘餌，導致福爾斯灣的牛鯊開始離開此海域。

但進一步研究後發現，當地並沒有漁民非法捕獵的記錄，鯊魚研究員科克（Alison Kock）透露，觀察鯊魚的屍檢報告，發現牠們的胸鰭上有明顯的虎鯨咬痕，推測是虎鯨所為，牠們獵殺時會抓住鯊魚的胸鰭並剖腹，只吃最營養且美味的肝臟。蒙特雷灣水族館(Monterey Bay Aquarium)海洋生態學家約根森（Salvador Jorgensen）提到，「虎鯨出現後，大白鯊就會立即離開牠們喜歡的獵場，並在1年內不會返回，就算虎鯨只是經過」。

「左弦」與「右弦」幾乎都是同時出現，牠們最初獵殺目標是小型鯊魚，直到2017年轉向獵大白鯊，赫維茨提到，「2017年有5隻大白鯊屍體被沖上甘斯巴伊（Gansbaai）岸邊，牠們身上的傷口與福爾斯灣先前發現的牛鯊傷口相似，進一步研究後確認，應該是虎鯨所為」，自從牠們開始補獵鯊魚後，導致福爾斯灣的鯊魚數量急劇下降。

「左弦」與「右弦」獵鯊行為也引起南非政府關注，相關部門在2020年10月發布報告，指當地大白鯊數量下降與虎鯨有關。赫維茨近日又遇到這一對連環殺手，表示「只要牠們一直來到福爾斯灣，鯊魚數量減少問題就無法解決，自2017年以來，牠們在此已被目擊33次，這真的非常難得，我有幸能看見牠們數10次，並一起度過100多個小時」。