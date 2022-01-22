夜郎國是漢朝時西南夷地區的一個國家，考古人員2001年在貴州省赫章縣，發現夜郎國的墓葬群，但詭異的是，有些墓主頭上竟戴了金屬帽，讓人看了匪夷所思，經過一番研究後，發現墓主人身分都不平凡。

根據《梨視頻》報導，考古人員2001年9月在貴州省赫章縣發現一個墓葬群「可樂遺址」，奇特的是，墓葬主人的頭頂都戴了像鍋子一樣的金屬，腳上也套有類似的器具，特殊葬法讓考古學家摸不頭緒，隨後對墓葬進行研究，發現配戴金屬帽的人在墓葬裡佔12%，且隨葬品相較於其他人也較豐富，顯示他們的身分特殊。

專家比對世界各地的古老部落，發現唯有「巫師」會對帽飾非常重視，在部落宗教儀式中，巫師施法時都會使用特殊法器，用來與部落的神靈溝通，例如東北亞地區的鄂溫克族，其巫師會將鹿角狀的金屬頭盔戴在頭上，另外，雲南羊甫頭墓葬出土，巫師女俑文物將小銅鼓戴在頭上。

專家將可樂遺址出土的金屬帽，與雲南羊甫頭的小銅鼓進行比對，發現兩者形狀非常類似，另外，根據史料記載，春秋戰國至秦漢時期的赫章可樂交通便利、人口眾多，是具有規模的城市，出土大量文物反映出獨特的「夜郎文化」，因此推斷這些配戴頭飾者是「古夜郎國的巫師」。

不過巫師為何重視金屬帽飾？因為金屬法器搖晃時，容易產生共振，頻率能夠刺激大腦，使巫師進入極度興奮的狀態，因此古代人認為，法器裡藏有超自然力量，可以求助神靈、拔除禍害，而巫師去世後，族人會將銅帽套在他的頭部，希望巫師死後繼續保佑部落，此葬法稱為「套頭葬」，也是夜郎族特有的下葬方式。