貓狗都有靈性，牠們知道自己時日不多，但放心不下主人，仍會堅持苦撐。大陸山西一名狗主人發現，愛犬的腹部腫脹，到醫院檢查後才知道，牠的肝臟長滿腫瘤，由於病情非常嚴重，只能等死，狗主人看愛犬如此痛苦，便含淚要毛小孩放心離開，豈料牠竟揮動前肢像是在道別，沒多久就斷氣，讓人看了非常不捨。

綜合陸媒報導，山西晉中的徐姓女子2015年在醫院門口撿到一隻流浪狗，便帶回家飼養，與愛犬的感情非常好，上個月剛幫愛犬過完6歲生日，近日就發現牠腹部異常腫脹，趕緊帶往醫院檢查，發現牠的肝臟上長滿腫瘤，而且情況非常嚴重，短短一週後病情惡化，意識開始模糊，看起來非常痛苦。

徐女雖然不捨愛犬離開，但看到對方如此痛苦，她也感到非常心疼，因此含淚說「你難受的話，你就走吧，別堅持了，我肯定會好好的」，豈料下一秒愛犬竟起身並揮動前肢，好像在與主人道別，之後就倒在主人懷裡過世，這一段影片曝光後，惹哭一票網友。

不少人淚崩表示，「萬物皆有靈，謝謝曾經的陪伴」、「我堅信，牠會以另一種方式回來的」、「狗狗很捨不得，下輩子再做一家人」、「狗捨不得離開，放不下牠的主人」、「其實狗去世前，都會用全力陪主人到最後一刻，我養過一隻8年的狗，牠去世時也是捨不得走，經歷過這段心碎過程後，我就再也不敢養狗了」。