因應農曆春節假期，今（22日）不少公司行號進行補班，就有民眾透露，老闆大方贈送每位員工12包濾掛式咖啡，正當他暖心收下時，這才驚覺背後滿滿套路！

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，今天補班日，老闆招待有來上班的員工，每個人12包濾掛式咖啡，讓他直呼「就甘心！」沒想到收下後，意外發現每包賞味期限皆僅到今天為止，讓他十分錯愕。

原PO無奈表示，「以8小時來看，每45分鐘喝一包，無縫接軌可以全部喝完，但是這樣最後應該會心悸到心臟從嘴巴裡跳出來…」不禁好奇詢問，「有沒有該怎麼在不浪費的情況之下，妥善處理這12包咖啡的八卦？」

貼文一出網友全笑翻，紛紛留言直呼「今天到期，老闆真狂」、「可憐啊！去補班還被當垃圾桶」、「咖啡包而已，真摳」、「佛心公司，今天工作效率upup」；也有網友認為老闆暗藏心計，「叫你好好加班的意思」、「老闆要你們今天熬夜加班吧」、「今天到期，要你加班繼續喝的啦」。