愛爾蘭一座小鎮日前發生一起駭人聽聞的案件，有兩名男子為了詐領養老金，竟然攙扶著「早已死亡」的老人前往郵局試圖「親領」，但隨即被眼尖的民眾識破，兩名嫌犯當場逃之夭夭，並將老人遺體留在現場，引發民眾恐慌。

根據《愛爾蘭時報》報導，當地時間21日上午11點半左右，一名男子進入郵局大樓，試圖替另一名男子領取每週的養老金，但隨即被行員告知，必須要本人親領才行，男子聽聞後便離開現場，接著不久又和一名男子攙扶著60多歲的老人進來。

報導指出，當時有一名女性顧客發現兩名男子行動詭異，立即提醒郵局的工作人員，而兩名男子眼見東窗事發，當下迅速倉皇逃逸，並將老人的屍體遺留在原地。

警方和救護人員獲報後趕到現場，發現老人早已死亡，且死者為現年66歲、居住在附近波勒頓路（Pollerton Road）的居民，其住處已被警方封鎖為犯罪現場。

事件發生後，目睹一切的郵局行員至今仍驚魂未定，一名在郵局對面美甲店上班的女性也指出，當地人對此事議論紛紛，並感到震驚和不安。警方則表示，當局正全力調查此案，除了調閱郵局監視器追查嫌犯身分之外，也會對死者進行解剖，以便釐清死因。