不少人都會布置辦公空間，讓自己上班時可以保持心情愉悅，不過大部分的人幾乎都只會放上一些桌面擺飾。然而美國一名員工不滿足於此，竟直接將自己的辦公空間打造成一個「山間小木屋」，精美的成果讓老闆驚訝不已，於是拍照分享到推特上，並頒發給他「年度最佳裝飾獎」。

Recently one of our newest team members asked if he could decorate his cubical. When I said yes, I wasn't expecting this... pic.twitter.com/ovivyQbwDL — Mike Beckham (@mikebeckhamsm) January 20, 2022

根據外媒報導，美國奧克拉荷馬州一間販售生活用品的公司執行長，近日在推特上分享一組照片，並說有一名新進員工詢問他，是否可以布置自己的辦公空間，他當時以為只是簡單的裝飾，於是欣然答應，沒想到對方居然「來真的」，直接將辦公空間打造成一個「山間小木屋」。

從照片中可以看到，辦公桌、牆壁和地板都被貼上木質花紋的壁紙，牆上貼著一個帶有窗框的假山水風景照，辦公椅被換成褐色皮質座椅，地上則鋪了一塊黑色毛地毯，空間內還擺放了假壁爐、2盞煤氣燈，以及2個玩偶麋鹿頭，精美的擺設和布置，讓人彷彿真的身處於小木屋之中。

更誇張的是，這名員工向執行長表示，他其實已經有收斂一點了，因為原本還要加裝一個正宗的小屋吊燈，但在掛上去之前，就意識到有點超過了，於是只能打消念頭。

不過執行長相當樂見這樣的行為，他透露後來這名員工得到了「年度最佳裝飾獎」，未來公司也會為員工安排打造個性化空間的預算，期待能看見大家的創意。