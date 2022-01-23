相親的飯錢究竟該AA制，還是由男方請客？一直以來就是備受爭議的問題。近日大陸一對男女到火鍋店相親，共花費1011人民幣（約新台幣4412元）的餐費，未料男子結帳完、回到家後，竟傳訊息要求女子AA制，讓她瞬間傻眼，新聞曝光後引發網友熱議。

根據《荔枝新聞》報導，王姓女子日前和相親對象約在高檔火鍋店用餐，然而男子遲到1個多小時，放女子獨自一人在店外排隊，就座後男子還豪爽地說道：「盡量點」，女子見對方身形壯碩，怕他吃不飽，於是多點了幾樣，最後一餐共吃了1011人民幣，男子結帳時也表現得相當大方，主動支付所有費用。

回到家後，2人仍持續用通訊軟體聊天，一開始先是討論火鍋相當好吃，店員也不會一直過來打斷他們相處，沒想到下一秒男子突然曬出一張帳單，並要求女子支付500人民幣（新台幣2182元）的餐費，女子見狀當場傻眼，質問對方是否要AA制，男子回答：「我覺得我倆現在的關係，AA比較適合」。

最終女子還是匯款給對方，但結清費用就立刻將對方封鎖。女子接受採訪時忍不住抱怨，表示對方當下裝作很大方，吃得也很開心，事後覺得太貴了，才來要求她付一半的錢，「吃的時候怎麼不說呢？」，更氣憤說道：「他跟我相親，買個單又怎麼了？」。

新聞曝光後，很快就掀起熱烈討論，少部分網友支持王姓女子的說法，認為相親本來就應該由男方付錢；但大部分人都認為男子並沒有做錯，紛紛留言力挺：「相親和陌生人吃飯憑什麼讓人家請客啊？」、「AA很正常啊，憑啥讓別人付那麼多？」、「相親而已沒必要這麼狠，真打算蹭吃蹭喝了？」、「第一次見面吃飯點這麼多，也是沒什麼分寸的人」、「就算對方真的要請客，有點禮貌的人都知道點便宜一點的菜吧？」。