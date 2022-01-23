秦軍士兵勇猛善戰，是當時強大的鐵軍，不但橫掃六國，還北擊匈奴、南攻蠻族，最終完成統一大業，然而身為擁有巨大貢獻的士兵們，竟連一毛薪水都拿不到？賺不到生活費的他們，又為什麼願意繼續上戰場為了秦國拚命呢？

根據《梨視頻》報導，40多年前在湖北的一次考古挖掘中，發現了2封來自秦國的家書，由在秦軍當兵的兄弟「黑夫」和「驚」寫給遠在家鄉的母親和大哥「衷」，並要求他們寄一點錢和衣服到軍中，從這點就可以得知，當時的士兵無法拿到軍餉，生活費甚至還要和家裡人討要，但為什麼就算一毛錢都拿不到，這些士兵還是心甘情願上戰場呢？

其實這一切都要歸功於戰國時代政治家商鞅，他透過嚴格的法制建設，將秦國變成了一個軍事帝國，秦國人民的生活不是在家耕田、生產軍糧，就是離家參軍、為國打仗，此外商鞅還根據人性特徵，設計了一套獎勵制度「二十等爵」，士兵只要斬獲敵軍「甲士（軍官）」一個首級，就可以獲得一級爵位，並賜田一頃、9畝宅一處和僕人一名，斬殺的首級越多，獲得的爵位就越高。

從黑夫和驚的家書中也可以看到有關於爵位的字句，「大哥、母親，收到信要立刻回信告訴我，我們兄弟給家裡爭的爵位，大王是否分發了？」，由此可知，黑夫和驚離家千里上戰場，真正的目的就是「爵位」，這也是秦國底層階級能夠晉升貴族的唯一出路，商鞅規定，不論出身門第，一律按照所立的軍功大小接受賞賜，就算出身宗室也是如此，宗室未立軍功者不但不得列入宗族簿籍，更不得擁有爵位。

因此秦國驅動士兵們為了他的統一大業拚命，靠的並不是簡單的薪水，而是一個成為貴族的承諾。