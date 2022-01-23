俗話說：「愛情使人盲目」，就算再怎麼冒險、大膽的行為，為了心愛的人都有可能會去嘗試。墨西哥一名男子和女友交往後，得知「未來岳母」生重病，急需換腎，於是他立刻捐出自己的腎臟，沒想到手術不久後，女友竟提出分手，還在1個月後和其他男人閃婚，讓他傻眼不已。

根據《太陽報》報導，墨西哥男子烏齊爾（Uziel Martínez）近日透過TikTok分享自己的悲慘遭遇，他在影片中提到，還和前女友在一起的時候，得知對方的母親遭惡病纏身，因為捨不得看心愛的人如此難過，於是下定決心捐出自己的1顆腎臟，沒想到竟「真心換絕情」，手術後不久前女友便提出分手，更在1個月後和新歡閃婚。

影片曝光後瞬間引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過1600萬，許多人對於烏齊爾的遭遇都相當心疼，紛紛留言安慰、鼓勵他，「別難過，是她錯過了一個好男人」、「振作起來，未來肯定會有好事發生！」、「祝你可以找到一個真心欣賞你的伴侶」、「雖然你失去了腎臟，但你得到了爆紅的機會！」。

烏齊爾事後又發布影片，表示自己目前心情已經平復，且過得很好，他也要大家不用擔心，雖然自己和前女友不再是朋友，但也沒有因此交惡、憎恨對方；另外有網友提醒他別再重蹈覆轍，對此烏齊爾幽默回應：「人的腎臟只有2顆，我已經分了1顆給別人，也只剩下1顆留著自己用了」。