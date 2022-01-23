有民眾日前在高速公路上看到一輛車，覺得十分驚豔，但因為匆匆一瞥，看不清楚標誌，只好用小畫家簡易畫出車尾造型，並且PO網尋求解答，沒想到竟然有神人僅靠著「9線條」就一眼認出正確車種，讓網友看了驚呼連連。

原PO日前在PTT「車板」以「這是什麼車？」為題，PO文指出，在高速公路上看到一輛「車尾很殺」的房車，因為天色昏暗，車燈照不到標誌，且沒辦法拍照，只能憑印象用小畫家畫出外觀重點，並指出關鍵特徵是「標誌圓的、有雙出尾管、第三剎車燈在上方」。

最後原PO附上使用小畫家所畫的照片，簡單的9筆線條讓網友看了搖頭笑喊，「這是在每日一笑吧？」、「現在推文要會先通靈欸」、「這種極簡風圖畫能神出來嗎？」、「這連觀落陰都有難度」。

不料看似不可能的任務，竟然有神人解答，直言「雙出尾管、圓標、煞車燈在上方，再加上你的圖，大概剩VW CC！」而原PO看了照片後也立即認證，表示確實是Volkswagen CC無誤。正解曝光後，網友紛紛暴動直呼，「這也猜得到，見鬼了」、「太猛了竟然神到」、「猛猛的」。