眾所皆知，「淨身」多半用於太監身上，只有經過閹割的太監才能為皇家服務，但古代除了宮女之外，也有「女太監」一職，又稱作「女官」，她們同樣必須接受淨身，只是手段十分殘忍，一不小心可能賠上性命。

根據《搜狐網》報導，女太監與宮女不同，前者是從宮女中擢升，選拔時著重於才德，有些宮女會憑年資升上女官，也有些則是靠考試，主要視職務而定。

正如男太監的出現是為了防止皇室血統不純正，女太監的存在也與保證皇室子嗣血統有關，其地位比一般宮女高，專門負責伺候皇帝。

這件事情對於其他嬪妃來說是一大隱患，有些妃嬪們擔心長相貌美的女官在貼身伺候皇帝時，會被皇帝看上，動搖自己的地位，便想出了一個殘忍的辦法，就是讓她們失去生育能力，成為「女太監」，即便真的被皇帝寵幸，也無法誕下龍嗣，如此一來就沒有掌握大權的機會。

不過淨身過程相當殘忍，首先執行任務的人會將女官綁在柱子上，接著餵下麻藥後，再用棍棒用力猛擊她們的下腹部，讓子宮和卵巢自然脫落，不過古代醫療水準低下，這種粗魯且殘忍的手段很容易就鬧出人命，女官淨身過程中不僅要忍受巨大折磨，過程中還可能因為失血過多而無辜喪命。