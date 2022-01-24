農曆新年即將來臨，許多人都開始添購新衣、換新髮型，希望能夠擁有「新年新氣象」。近日大陸一名男子到理髮店，要求理髮師幫自己做個「喜慶」的髮型，沒想到最後男子的後腦勺竟出現了一隻「金錢豹」，讓所有網友全都看傻了眼。

根據《四川觀察》報導，由於春節將近，浙江紹興一名男子特地到理髮店，希望可以做個「喜慶」一點的髮型，理髮師聽到這個要求後，思考了許久，突然想到最近在網路上爆紅的「金錢豹」，由於其諧音「金錢爆」、「金錢抱」，不少人為了討個吉利，都紛紛將自己社群平台的頭像換成電視劇《西遊記》裡的角色「金錢豹」。

從影片中可以看到，理髮師先將這名男客人後腦杓部分的頭髮，剃出金錢豹的五官，接著再為頭髮其它部分染上金黃色，並在它的「臉部」留下一塊塊黑色斑點，最後的成果真的和金錢豹本尊十分相似，讓這名男客人相當滿意，理髮店的其他人也都覺得這個髮型很不錯。

影片曝光後，不少網友都看傻了眼，紛紛笑說：「沒點本事還真不行」、「理髮師技術好，被理髮的那位勇氣十足」、「突然想起《哈利波特：神秘的魔法石》裡面，佛地魔附身在奎若教授後腦杓的樣子」、「我不能理解的髮型」、「這個理髮師絕對是個藝術家」、「大可不必，難不成剪了真的能發財嗎？」、「虎年難道不應該剪個虎的髮型嗎？」。