大陸河北「尋親男孩」劉學州出生3個月就被親生父母賣掉，4歲時養父母不幸去世，長大後的劉學州希望找回自己的親生父母，未料竟被「二度遺棄」，對方不但在通訊軟體上封鎖他，還向外界放話毀謗，導致他遭到網路霸凌，最近疑似不堪負荷龐大壓力而選擇輕生。

綜合陸媒報導，劉學州於今（24）日凌晨在微博發布最後一篇文，寫道「生來即輕，還時亦淨」，內容透露自己才剛出生就被親生父母賣掉，4歲時養父母不幸雙亡，上學後因為家境貧困，個性又比較內向，所以經常被同學霸凌，還遭男老師性侵，一連串的事情導致他有些憂鬱傾向，但他仍努力克制自己，想要讓自己開心起來。

長大後的劉學州意識到自己是被「領養」的，因此很希望可以找回親生父母，他上網尋親不久後就有了對方的消息，然而等待他的並不是幸福快樂的結局，而是親生父母的生疏和冷落。某次聊天劉學州對父母說，希望能有一個家，卻被惡意扭曲，父母直接對外放話，謊稱他獅子大開口「想要一間房」，並哭訴當初是因為家裡沒錢才不得不賣掉孩子，而且他後來還剋死了養父母，如今長大就來向親生父母要房子。

劉學州之後將整起事件曝光到網路上，包含母親在通訊軟體封鎖自己，通話時還曾對他大吼：「誰讓他們（養父母）抱的？他們不抱，還有別人家好的抱呢！」，更爆料親生父母拿賣他的錢當作結婚聘禮。

雖然事件引起許多人關注，但同時也讓劉學州遭遇一系列網路霸凌，最終他承受不住一件件沉重打擊，逃離了是非之地河北，選擇到海南島三亞輕生。對此三亞市110指揮中心指出，劉學州被好心人發現後，被送往醫院搶救，但在凌晨時因搶救無效而不幸離世，具體情況目前仍在調查中。

消息傳出後網友都相當震驚，該話題甚至衝上微博熱搜第一，大家都相當不捨，紛紛留言哀悼：「17歲的孩子，嘗盡了人生各種苦楚，他的親生父母已經涉嫌販賣兒童罪，不應該被追責嗎？」、「不是所有父親都是孫海洋，一路走好，下輩子一定要投胎到一個有愛你的爸爸媽媽的家庭」、「希望劉學州的親生父母得到法律的制裁，網上攻擊和謾駡劉學州的人也應該受到追責，還逝者一個公道！」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980