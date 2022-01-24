大陸一名曹姓女子日前到一間餐廳用餐，沒想到卻被結帳櫃檯給嚇傻了，原來是餐廳在櫃檯的玻璃櫃內擺滿大量百元紙鈔，總價值高達6千萬新台幣，畫面曝光引爆網友熱議。

根據陸媒《沸點視頻》報導，曹女近日前往湖南長沙一間餐廳用餐，沒想到結帳時驚見收銀檯下方的透明玻璃櫃擺滿一疊疊的「百元錢磚」，由於看起來像是真鈔，便好奇的問了餐廳員工，這才知道眼前的錢磚竟然都是真鈔，嚇得她驚呼「這是我看過『最牛』的收銀檯！」

餐廳員工受訪時證實確有此事，直言錢是老闆放的，裏頭放了1400萬（約新台幣6209萬元）的現鈔，外層材質由防彈玻璃打造，不少顧客都會前來拍照打卡。

畫面曝光後網友全驚呆了，紛紛留言直呼「今天才知道1千多萬（人民幣）才佔那麼點地方，那我就不擔心我賺了錢家裡放不下了」、「該不會這店舖不是餐廳，而是賣防彈玻璃的？」、「老闆：只要你來，就送你一副手銬」；不過也有網友認為這無疑是「引人犯罪」，「貧富差距這麼大，員工天天被刺激，受得了？」、「我要是服務員，絕對不在這個店裡上班，風險太大了」。